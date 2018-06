Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca exista informatii "aproape certe" ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a președintelui Klaus Iohannis.

- In asteptarea deciziei presedintelui, dupa motivarea data de CCR in privinta cererii de revocare a sefei DNA, s-a tot vehiculat in ultimele zile ipoteza suspendarii sefului statului, in cazul in care acesta nu va tine cont de hotararea Curtii. Desi Klaus Iohannis insusi spunea recent ca “nu va exista…

- „Clanul Dragnea este pregatit sa dea foc țarii. Avem informații aproape certe ca Dragnea va declanșa procedura de demitere a președintelui Romaniei in cursul saptamanii viitoare și ca este sprijinit in acest demers de Tariceanu și de acoliții sai”, a declarat, joi, Ludovic Orban. „Obiectivele demararii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, intrebat despre suspendarea sefului statului in contextul plangerii penale depuse de Ludovic Orban impotriva premierului Dancila, ca PSD nu ia in calcul aceasta varianta. Dragnea a adaugat ca spera sa mai existe "o farama de...

- PNL susține intervenția ”oportuna” a președintelui Klaus Iohannis in ceea ce privește contestarea legilor justiției la CCR și la Comisia de la Veneția, a declarat miercuri Ludovic Orban. El a mai spus ca liberalii solicita demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader.

Senatorul PNL, Daniel Zamfir, este intr-un conflict deschis cu Ludovic Orban, dar și cu o parte a partidului, oameni care il susțin pe liderul PNL.