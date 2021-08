Orban: Avem ca prioritate zero, la debutul Parlamentului, adoptarea Legii privind consumatorul vulnerabil

Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta ca adoptarea Legii privind consumatorul vulnerabil va reprezenta o prioritate la inceputul noii sesiunii parlamentare.



" In ceea ce priveste consumatorul captiv, consumatorul casnic, avem ca prioritate zero, la debutul Parlamentului, adoptarea Legii privind consumatorul vulnerabil , care prevede posibilitatea de a sprijini familiile cu venituri mai mici in plata unei parti din factura la energia electrica si din factura la gaze. De asemenea, pregatim noi scheme de ajutor de stat pentru companiile energofage pentru care s-a platit in proportie…