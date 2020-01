Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat astazi, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul isi va angaja raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi. Masura a creat deja nemulțumire in cadrul opoziției parlamentare, PSD anunțand ca va trimite scrisori tuturor ambasadelor și oficialilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara, la Ateneul Roman, ca in ședința de Guvern de joi, Executivul va proroga termenul de intrare in vigoare a legii privind dublarea alocațiilor copiilor. „Vom proroga pana la primul moment cand putem face rectificarea bugetara, anume 1 iulie”, a zis…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, aseara, ca realizarea tronsonului de autostrada Comarnic - Brașov este o prioritate pentru Cabinetul sau, iar Executivul va decide, luna aceasta, cum va fi finanțat obiectivul. Potrivit prim-ministrului, acesta nu poate fi construit din fonduri europene. "Realizarea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Horezu, ca infiintarea si extinderea retelelor de gaze reprezinta o prioritate pentru Guvern si ca va negocia cu Uniunea Europeana ca aceste investitii sa se realizeze cu fonduri europene. "Inca de pe acum, anunt romanii, in special din localitatile…

- Premierul Ludovic Orban spune ca nu va aloca Primariei Capitalei suma pe care primarul general Gabriela Firea a solicitat-o de la Guvern, Orban motivand ca nu exista o baza legala pentru o astfel de alocare, dar si faptul ca nu poate lua din banii platiti de toti cetatenii romani pentru a aloca Bucurestiului,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat in ședința de Guvern de vineri ca Executivul iși va asuma raspunderea pe mai multe pachete legislative, transmite Antena 3. Unul dintre acestea este legat de legile...

- Guvernul susține o majorare a salariului minim cu doar 7,2%. Surse din Guvern afirma ca Executivul va sustine, in cadrul discutiior de azi cu patronatele, sindicatele si BNR, varianta ca salariul sa fie majorat cu 7,2%, adica o crestere neta de 83 de lei. Brut, aceasta inseamna 104 lei. Guvernul ar…