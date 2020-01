Stiri pe aceeasi tema

- Revista germana Der Spiegel susține ca ramane o enigma modul in care Comisia Europeana a ajuns la o evaluare pozitiva privind Bulgaria in raportul legat de Mecanismul de Cooperare și Verificare și a promis pentru prima data eventuala incetare a acestuia pentru Bulgaria.

- Orban spune ca are incredere in președintele Iohannis, in legatura cu dublarea alocațiilor: “De aia l-am sustinut, suntem convinsi ca va lua decizia buna” Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, referitor la dublarea alocatiilor pentru copii decisa de deputati, ca are incredere in presedintele…

- Mos Craciun a avut parte de o primire in aplauze in aceasta dimineata, in sala de sport a LPS Petrache Triscu. Si nu numai primirea a fost de 10. Micutii sportivi de la CS Universitatea Craiova si LPS Petrache Triscu i-au pregatit Mosului un spectacol pe cinste. In program au intrat colinde, poezii…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca nu exista inca un proiect privind cresterea varstei de pensionare, dar precizeaza ca, in anumite domenii, precum educatie, sanatate, sunt persoane care pot lucra si dupa varsta de 65 de ani si ar trebui sa li se permita sa decida daca fac acest lucru.

- Premierul Ludovic Orban anunța ca salariul minim ar putea crește cu 7,2%, de la 2.080 de lei, la aproape 2230 de lei, cu 149,7 lei. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Premierul Ludovic Orban a transmis, vineri, un mesaj la implinirea a 32 de ani de la revolta anticomunista din 15 noiembrie 1987 de la Brasov in care vorbeste despre curajul acelor oameni si datoria de a pastra si de a pretui valorile castigate prin lupta lor.

- Ludovic Orban a declarat ca exista in prezent localitați unde autoritațile locale nu mai au bani pentru a plati cheltuielile curente. Premierul a precizat ca va discuta marți cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania (AMR) pentru a vedea ce poate fi indreptat la rectificarea bugetara,…

- Oficialii UE spun ca marca din Cehia a gresit tipul de amortizoare care sa fie echipare pentru anumite modele Octavia. Drept urmare aceste masini pot avea un comportament rutier dificil de constrolat in anumite situatii, de unde si riscul unui accident. Skoda…