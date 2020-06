Creștinii prăznuiesc Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sau Sânzienele

Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 24 iunie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor si sub denumirea de Sanziene sau Dragaica. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama… [citeste mai departe]