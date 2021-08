Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, liderul liberalilor a participat la Conferinta de alegeri interne in cadrul Organizatiei PNL Harghita.”Hai sa fim cinstiti, ca judetul Harghita a cam fost ocolit de investitii si cred ca si unii dintre cei care au fost la butoanele administratiilor nu prea si-au dorit astfel de investitii,…

- Ludovic Orban considera ca Harghita este un judet aparte, in care romanii de multe ori trebuie sa se lupte ca sa le fie respectate drepturile. El a precizat ca judetul Harghita este unul care a cam fost ocolit de investitii, mentionand ca unii dintre cei care au condus administratiile nu si-au…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca judetul Harghita a fost "cam ocolit de investitii" si in acest sens a afirmat ca liderii din administratia locala "nu prea si-au dorit astfel de investitii", deoarece UDMR "isi tine mai usor alegatorii, daca ei sunt dependenti". "Hai sa fim cinstiti, ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat ca opinia liberalilor nu s-a schimbat in ceea ce priveste desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), dar se cauta o formula comuna care sa fie sprijinita de toti partenerii din coalitia de guvernare, dupa ce ministrul Justitiei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat ca opinia liberalilor nu s-a schimbat in ceea ce priveste desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), dar se cauta o formula comuna care sa fie sprijinita de toti partenerii din coalitia de guvernare, dupa ce ministrul Justitiei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca ar fi „normal” ca Romania sa anunțe Comisia Europeana ca va renunța la folosirea fondurilor PNRR pe sanatate prin Agentia pentru Investitii in Sanatate, instituție despre care USR spune ca este „nenegociabila” și care ar urma sa gestioneze fondurile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca nu s-a luat o decizie in coalitie cu privire la Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate (ANDIS). Anterior, Dan Barna declarase ca infiintarea ANDIS se regaseste in programul de guvernare.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca in coalitie nu s-a discutat si nu s-a luat o decizie cu privire la Agentia Nationala pentru Investitii in Infrastructura de Sanatate. "Noi nu am sustinut si nu s-a discutat in coalitie si nu s-a luat o decizie. Nu s-a discutat in coalitie sa se infiinteze…