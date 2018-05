Stiri pe aceeasi tema

- Reactii la anuntul presedintiei Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au avut, luni, o discutie la Parlament, dupa anuntul sefului statului ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kövesi. De altfel, Liviu Dragnea a precizat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica alianta PSD-ALDE, spunand ca datoria publica a Romaniei a crescut cu 5,5 miliarde de euro, iar coalitia actioneaza dupa principiul "dupa noi, potopul". Liderul liberal mai spune ca acesta e pretul platit de romani prin neparticiparea la vot.

- Mesajul lui Dragnea catre miniștrii din Guvernul Dancila: ”Nu mai e de joaca cu descentralizarea. Daca nu isi asuma, nu pot sta in guvern!”, a spus liderul PSD, joi, la Focșani. Luni, președintele PSD anunțase, dupa ședința conducerii partidului, ca va avea impreuna cu premierul Dancila o discuție cu…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a lansat o critica severa la adresa alianței de guvernare PSD-ALDE, ca urmare a declarațiilor unioniste in privința Republicii Moldova. "Nu poți sa impui totul de la partid", a mai spus Hunor despre modul in care funcționeaza Guvernul Dancila."Am vorbit cu aliații…

- „Au fost mai multe intervenții ale colegilor mei din BPN care s-au referit la o reticența mare din partea membrilor Cabinetului in ceea ce privește descentralizarea, anume ca toți spun ca este foarte buna, dar nu acum. Am rugat-o pe doamna prim-ministru ca joi dupa amiaza sa am și eu o intalnire, o…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului fata descentralizare, adaugand ca acest proces trebuie sa inceapa foarte rapid. ‘Au fost mai multe interventii ale colegilor mei din BPN care s-au referit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar."Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- "Un dezastru pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, un dezastru previzibil pentru ca inca de la prezentarea asa-ziselor motive pentru fundamentarea solicitarii de revocare s-a vazut ca aceasta este foarte subreda si ca nu are la baza o analiza serioasa. (...) Daca ar fi trait in Japonia, Tudorel…