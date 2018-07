Orban, atac la Dăncilă: nu va avea bani să plătească pensiile și salariile Orban spune ca are surse care i-au spus ca bugetul are mari probleme. "Chiar daca inca nu a fost publicata execuția bugetara pe primele 6 luni ale anului, din informațiile pe care le-am primit bugetul paraie din incheieturi, iar deficitul bugetar la 6 luni ajuns la o cifra record reprezentand 1,6% din PIB, mai exact cheltuielile au fost mai mari decat veniturile cu 14,8 miliarde lei. Este cel mai mare deficit bugetar inregistrat pe primele 6 luni ale anului, din ultimul an de criza 2011 incoace, ceea ce noua ne arata ca PSD – ALDE readuce Romania in perioada de criza," scrie acesta in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- 'Solicitam Guvernului sa pregateasca cu mare atentie rectificarea bugetara, sa reaseze bugetul pe datele reale din economie si sa corecteze toate deficitele structurale care afecteaza mecanismul constituirii si executiei bugetului de stat', a spus Orban, intr-o conferinta de presa. El a atras…

