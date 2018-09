Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an și jumatate de mandat, opt parlamentari au luat cuvantul doar o singura data, la depunerea juramantului, iar alti 130 au vorbit de mai puțin de 10 ori. La polul opus avem aleși care au avut peste 500 de luari de cuvant.Din 329 de deputați, opt au luat cuvantul in plenul Camerei,…

- Președintele PNL Ludovic Orban ii cere ministrului Fifor demisia dupa afirmațiile pe care acesta le-a facut in cadrul unei emisiuni. Liderul libera spune ca gafa facuta de oficialul roman are implicații majore, expun Aramata Romana și pot genera tensiuni diplomatice. In plus, avertizeaza Orban, afirmațiile…

- Tranzactia prin care Chimcomplex Borzesti preia combinatul petrochimic Oltchim Ramnicu Valcea a primit acordul preliminar al Comisiei Europene, potrivit unui comunicat al Chimcomplex. Directoratul General pentru Concurenţă din cadrul Comisiei Europene a emis recent Scrisoarea de Confort privind…

- Modificarile facute la Codul Penal de Comisia Iordache au ajuns pana peste hotare. Presa internationala comenteaza deja impactul pe care schimbarile aduse definitiei abuzului in serviciu il vor avea asupra sentintei prin care Liviu Dragnea a fost condamnat la peste 3 ani de detentie in dosarul angajarilor…

- Intrebat, intr-o emisiune difuzata marti seara de Realitatea Tv, daca va trece motiunea de cenzura, Ludovic Orban a raspuns: "N-aduce anul ce aduce ceasul. Poate le da Dumnezeu acestor oameni sa se gandeasca ca votul de maine este o alegere intre a scapa Romania de un regim profund nociv si acela de…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca, este invitat luni in plenul Camerei Deputatilor, la Ora Guvernului, informeaza Agerpres. Grupul parlamentar al PNL a propus in urma cu o luna ca ministrul Andrusca sa fie prezent in plen. Tema propusa spre dezbatere este "Economia Romaniei pe mana…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa miercuri, 20 iunie, spunand ca parlamentarii care nu vor vota motiunea sunt „lacheii" lui Liviu Dragnea. Orban nu a dorit sa spuna numarul de parlamentari care au semnat documentul, adaugand in schimb ca…

