Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii pregateste liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, o amnistie mascata prin ordonanta de urgenta si someaza Guvernul sa nu promoveze un astfel de act normativ. "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii pregateste liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, o amnistie mascata prin ordonanta de urgenta si someaza Guvernul sa nu promoveze un astfel de act normativ. "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza…

- Liberalii solicita demiterea de urgenta a ministrului Agriculturii, Petre Daea, in urma declaratiilor cu privire la victimele Holocaustului, a declarat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL solicita demiterea de urgenta a ministrului Agriculturii, Petre Daea, dupa gafa incredibila comisa de ministru…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca Guvernul va adopta o Ordonanța de Urgența pentru clarificarea legii Offshore, lege adoptata recent in Parlament.”OUG pentru Legea offshore . Eu am spus chiar in seara zilei respective, in Comisie s-au facut modificari pana in ultimele momente și…

- Orban, convins ca Iohannis și Dancila au vorbit despre Ordonanța pe grațiere: Sper sa nu indrazneasca sa comita o asemenea ticalosie, ar arunca Romania in aer!, a mai spus liderul PNL, miercuri seara. Liderul PNL Ludovic Orban este convins ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Suceava, ca sustine protestele de strada si ca a indemnat membri si simpatizantii partidului sa participe la acestea.''Cu siguranta. Am indemnat membri de partid, simpatizantii PNL, sa fie prezenti la toate manifestatiile publice pasnice,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Suceava, ca sustine protestele de strada si ca a indemnat membri si simpatizantii partidului sa participe la acestea. ''Cu siguranta. Am indemnat membri de partid, simpatizantii PNL, sa fie prezenti la toate manifestatiile…

- Tariceanu este de acord cu Ordonanța de Urgența pe Codurile penale: Exista rea-voința din partea Opoziției, a spus liderul ALDE, luni, la Senat, el precizand ca nu are nicio indoiala ca și președintele Klaus Iohannis va ataca la CCR aceste legi. Intrebat daca este posibil ca majoritatea parlamentara…