- Orban spune ca Dragnea este ”complet deraiat”, avand o stare de nervozitate vecina cu nebunia: Avertizam ca suspendarea președintelui nu are temei, a afirmat liderul PNL, vineri, la sediul central al partidului, comentand amenințarile venite din partea președintelui PSD Liviu Dragnea. Ludovic Orban…

- Ludovic Orban a susține ca Liviu Dragnea este intr-o stare de nervozitate, reprezentand, in viziunea președintelui PNL, un pericol pentru democrația din Romania. Precizarile au fost facute in contextul in care, joi, liderul PSD l-a criticat pe Klaus Iohannis, menționand ca suspendarea președintelui…

- Liviu Dragnea, reacție ironica la adresa lui Iohannis, pe nominalizarea lui Vlase la SIE: ”O sa o citesc pana o sa inteleg, poate e nevoie sa facem o dezbatere” a spus, vineri, presedintele PSD, el comentand adresa primita de la seful statului privind nominalizarea lui Gabriel Vlase la sefia Serviciului…

- "Nu stiu daca vor merge mai departe cu dementa. Ce va pot spune cu siguranta este ca este o comanda foarte ferma. Adica nu intamplator a fost pus imediat Horodniceanu (Daniel Horodniceanu, n.r.) sa gestioneze interimar la DIICOT, pentru ca nu era obligatoriu sa-l puna tot pe el. Aia a fost facuta…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a afirmat sambata, la mitingul PSD-ALDE din Piata Victoriei, ca Iohannis „are probleme la ochi sau la dosar” cand nu vede abuzurile din justiție, sugerand ca președintele este șantajat. Liderul PSD l-a atacat și pe Ludovic Orban. „(...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, ca serviciile secrete romanești sunt implicate in demersul lui Ludovic Orban de a depune plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila, in context afirmand și ca trei cetațeni israelieni vor sa-l dea in judecata pe liderul PNL.”Serviciile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, considera ca premierului Viorica Dancila "i se fabrica o situatie penala", referindu-se la plangerea depusa de liderul PNL Ludovic Orban impotriva premierului si a lui Liviu Dragnea. Dan l-a caracterizat pe Orban drept o sluga si a afirmat ca Administratia…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca atunci cand a depus la Parchet sesizarea impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camarei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a consultat cu "cativa apropiati care au cunostinte de Drept" si ca seful statului nu are nicio legatura cu acest demers.