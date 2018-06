Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Suceava, ca a purtat discutii cu UDMR si asteapta o decizie a Uniunii in legatura cu votul la motiunea de cenzura.



''UDMR a fost avertizat si de PPE. Dupa cum stiti, UDMR este membra a PPE, alaturi de PNL. Conducerea PPE a atras atentia UDMR ca nu este in linia politica (...) in modificarea legislatiei in domeniul justitiei alaturi de PSD. Asteptam o pozitionare din partea UDMR. Nu mi se pare normal sa stea alaturi de Liviu Dragnea, sa-i acorde in continuare un cec in alb, sa-l gireze cu voturile parlamentarilor UDMR, pentru…