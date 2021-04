Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii liberali vor vota impotriva moțiunii simple inițiate de PSD la adresa ministrului Economiei, spune Ludovic Orban, care atrage atenția ca PNL susține implementarea eficienta și rapida a tuturor...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat luni ca depunerea de motiuni simple impotriva ministilor dupa o luna sau doua de mandat reprezinta "o tendinta de politicianism demagogic", afirmatie facuta dupa ce social-democratii au anuntat ca inainteaza o motiune impotriva ministrului…

- Votul final pe motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, va fi exprimat miercuri in plenul Camerei Deputatilor. Este prima moțiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura și poate fi aprobata doar cu votul majoritatii deputatilor prezenti. Procedural,…

- UPDATE – Deputatii AUR vor vota motiunea simpla pe Sanatate initiata de PSD si vor vota orice motiune impotriva ministrului Vlad Voiculescu, a declarat luni liderul grupului parlamentar al acestui partid de la Camera Deputatilor, George Simion. ‘Cand se urca scroafa in pom, cine tace nu e om. Asta…

- Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a anuntat ca PNL va vota impotriva motiunii simple impotriva ministrului Sanatatii, iar Biroul permanent a decis ca premierul Florin Citu sa participe la „Ora prim-ministrului”, la solicitarea PSD, lunea viitoare de la ora 17.00.

- Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a anuntat ca PNL va vota impotriva motiunii simple impotriva ministrului Sanatatii, iar Biroul permanent a decis ca premierul Florin Citu sa participe la „Ora prim-ministrului”, la solicitarea PSD, lunea viitoare de la ora 17.00. „Am decis sa…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca parlamentarii liberali vor vota impotriva moțiunii simple prin care PSD cere demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Afirmația vine in contextul in care mai multi lideri PNL l-au criticat pe Voiculescu in sedintele de la partid, iar premierul Florin Cițu…

- Social-democrații au anunțat, luni, ca depun moțiune simpla împotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Deputații PSD i-au cerut demisia ministrului Sanatații, purtând pancarte negre cu acest mesaj în Parlament. Social-democrații au defilat cu pancartele prin fața președintelui…