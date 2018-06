Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat ca nu exclude varianta crearii unei largii coalitii de guvernare, formata din ALDE-UDMR-USR-minoritati, in cazul in care Parlamentul va adopta, miercuri, motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila.

- Liderul PNL Ludovic Orban anunta ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa miercuri, 20 iunie. "Primii parteneri sunt Opozitia, USR si PMP. Negociem cu toata lumea. Parlamentari individuali, toate discutiile pe mai multe paliere. Cautam sa ai convingem pe oameni sa fac un bine. Maine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca, daca motiunea de cenzura împotriva Guvernului trece, el va fi propunerea liberalilor pentru functia de premier, afirmând ca partidul pe care îl conduce este pregatit sa îsi

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers "nu este altceva decat un lacheu al lui Dragnea". "Orice parlamentar, indiferent in ce partid politic se gaseste, va fi supus…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Bistrita, ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului, pe care o pregatesc liberalii, vor continua si saptamana...

- ​​ Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului, pe care o pregatesc liberalii, vor continua si saptamana viitoare, insa nu poate garanta ca parlamentarii puterii cu care s-a luat legatura o vor vota.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca in sedinta Biroului Executiv (BEX) a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca marti sa fie redactata in forma “semifinita”, iar in jurul datei de 20 iunie va fi depusa la Parlament, titreaza News.ro. El a…

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut duminica seara la Romania TV ca toate partidele mici vor sa isi “rotunjeasca” numarul de parlamentari si spune ca paridul lui Victor Ponta, ProRomania, nu va intra in Parlament. Basescu a afirmat ca PMP va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului, dar…