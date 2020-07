Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, joi, va avea o discutie cu ministrii Sanatatii, Economiei si Internelor, la care vor fi invitati si reprezentantii HoReCa, pentru a pregati deschiderea restaurantelor, insa a atras atentia ca acestea isi vor relua activitatea atunci cand vor permite conditiile…

- "Maine o sa am o intalnire cu domnul ministru Tataru, cu domnul ministru Popescu și cu reprezentanții industriei HORECA. O sa stabilim data pentru redeschiderea restaurantelor. Aceasta data se va stabili doar daca și patronii de restaurante se vor angaja sa respecte aceste masuri de protecție.…

- Premierul Ludovic Orban le-a promis luni reprezentantilor industriei turistice ca terasele se vor deschide pe data de 1 iunie, iar sezonul estival romanesc pe 15 iunie, in cazul in care nu vor exista cresteri masive in ceea ce priveste numarul de teste pozitive, a declarat, luni, presedintele Organizatiei…