Premierul Ludovic Orban sustine necesitatea identificarii unor solutii pentru salvarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" S.A., apreciind ca, daca in urma cu 11 ani CFR Marfa valora aproximativ un miliard de euro, in prezent, Romania ar trebui sa plateasca unor investitori pentru a prelua compania. "Din pacate, astazi suntem intr-un punct in care este foarte greu sa va spun exact ce solutii se pot gasi. E adevarat, valora un miliard... Cand au vrut sa o privatizeze, pe vremea guvernarii Ponta, au vrut sa o privatizeze pe 200 de milioane, daca tin bine minte. Astazi,…