Premierul Ludovic Orban a declarat marti, la inceputul sedintei de guvern, ca va fi aprobata forma finala a proiectului de lege referitor la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, pentru care Executivul isi angajeaza raspunderea in Parlament miercuri.



Vicepremierul Raluca Turcan a mentionat ca va propune ca Guvernul sa sustina cateva dintre amendamentele depuse de parlamentari la acest proiect.



In sedinta de guvern de marti vor fi analizate toate amendamentele parlamentarilor la acest proiect de lege. AGERPRES/(AS - autor: Dana Piciu, editor: Florin Marin, editor…