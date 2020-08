Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, in mesajul cu ocazia Zilei comemorarii victimelor fascismului si comunismului, ca inca exista incercari ale unor formatiuni politice de factura post comunista de a bloca democratia sau de a schimba directia aleasa de romani.

- Ședința de urgența la Ministerul Sanatații! Premierul Ludovic Orban și ministrul Nelu Tataru au la aceasta ora o intalnire cu reprezentanții Federației Sanitas.Amintim ca in urma cu o saptamana membrii Federației Sanitas din Romania au protestat in fața Guvernului fața de modul in care sunt…

- Presedintele USR Vaslui, deputatul Mihai Botez, si liderul judetean al PLUS, Marcel Laudatu, au semnat, vineri, un protocol de colaborare intre cele doua formatiuni politice in perspectiva alegerilor locale. Liderul USR Vaslui si-a anuntat, totodata, candidatura pentru functia de presedinte…

- Tribunaul Bucuresti a aprobat, miercuri, inregistrarea Aliantei politice USR-PLUS, care va avea denumirea de „USR PLUS". Liderii celor doua formatiuni politice, Dan Barna si Dacian Colos, au anuntat recent ca sunt pregatiti sa demareze demersul fuziunii. Si europarlamentarul Dragos Pislaru a subliniat…