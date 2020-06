Orban are un obiectiv clar! Să conducă Guvernul încă patru ani Prim-ministrul Ludovic Orban afirma ca isi doreste un mandat de patru ani in fruntea Guvernului pentru a putea sa finalizeze obiective de investitii mari in infrastructura. „Cine taie panglica nu este intotdeauna cel care are meritul pentru realizarea unei lucrari”, declara premierul. „Cine taie panglica nu este intotdeauna cel care are meritul pentru realizarea unei lucrari. Realizarea unei lucrari mari de investitii este rodul colaborarii si efortului pe care-l fac foarte multi actori. Un proiect pleaca de la idee, are nevoie de studiu de prefezabilitate sau direct studiu fezabilitate, are nevoie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

