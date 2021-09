Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a acuzat ca votul la congres a fost controlat și a spus ca in ultimii 30 de ani s-a confirmat implicarea serviciilor in anumite domenii.„Exista intervenții ale serviciilor in zone in care serviciile nu ar trebui sa fie prezente. In mass-media, de exemplu, in justiție, in administrație,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca a discutat cu mulți romani in aceste zile și le-a cerut scuze pentru ca i-a convins sa voteze cu președintele Klaus Iohannis, la ultimele alegeri prezidențiale. ”Avand in vedere ca am un mare merit in realegerea lui Klaus Iohannis, nu ar fi normal…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat duminica, la Targu Mures, ca actuala criza politica nu este dorita de romani si din acest motiv trebuie incheiata cat mai repede. "Romanii ne-au votat pentru ca le-am garantat patru ani de pace, de constructie si de dezvoltare, patru…

- "Sunt omul care din ianuarie am solicitat in coaliție lansarea unui nou plan național PNDL 3. Acest plan de investiții este o necesitate absoluta deoarece nu exista alte soluții de finanțare proprii pentru proiectele de infrastructura locale in perspectiva urmatorilor 2 ani. (...). Am susținut constant…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca Florin Citu trebuia sa isi ceara scuze in momentul in care au aparut infirmatii despre faptul ca a fost in inchisoare pentru ca a condus baut, in SUA.

- Inainte de ședința coaliției de guvernare, care va avea loc de la ora 17.00, Florin Cițu se va intalni cu Ludovic Orban.Președintele PNL l-a criticat public pe premier, dupa scandalul in care acesta a fost implicat. El a spus ca in acest moment Cițu ar trebui sa ceara scuze public pentru incalcarile…

- Premierul Florin Cîțu a recunoscut ca a stat doua zile la închisoare în SUA, în anul 2000, dupa ce a condus sub influența alcoolului. Informația a aparut mai întâi în presa. Șeful Guvernului a evitat sa spuna daca președintele Iohannis și cel al PNL,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca nu a votat proiectul de lege prin care persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 vor beneficia, la cerere, de cate o zi libera platita, pentru fiecare doza de vaccin primita.