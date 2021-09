Stiri pe aceeasi tema

- „In campania de vaccinare ar fi trebuit mai multa energie si implicare din partea actorilor guvernamentali. Nu trebuia lasat Comitetul National pentru Vaccinare, domnul presedinte Gheorghita si echipa lui, fara multe instrumente in sustinerea campaniei de vaccinare.Fara implicarea prefectilor, a DSP,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca in campania de vaccinare ar fi trebuit sa existe mai multa energie si implicare „din partea tuturor actorilor guvernamentali” si ca el ar fi gestionat situatia cu mai multa atentie si „preocupare”. „In campania de vaccinare ar fi trebuit mai multa energie…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat ca președintele Klaus Iohannis a formulat o plângere penala pe numele lui Liviu Dragnea pentru ca fostul lider PSD a alocat bani publici din PNDL 1 în campania prezidențiala din 2014. El a facut astfel comparație cu situația interna din PNL, menționând…

- Raluca Turcan se arata pround deranjata de criticile lansate de președintele PNL, Ludovic Orban, impotriva lui Florin Cițu. Ea mai susține, intr-o postare pe Facebook, ca Orban trebuie fie indrumat spre o „ieșire cat mai onorabila din actuala campanie” interna din PNL. „In legatura cu ultimele…

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat, marți, inaintea ședinței Biroului Executiv Național al PNL, despre declarațiile facute luni seara de Ludovic Orban la Digi24. Președintele partidului a criticat Guvernul pentru PNRR și campania de vaccinare. Premierul spune ca nu a vazut declarațiile dar „pare…

- Romania ar trebui sa ajunga macar la nivelul mediu european in ceea ce privește rata de acoperire vaccinala, spune, joi, Ludovic Orban. El respinge ideea potrivit careia ar fi responsabil pentru modul in care a evoluat campania: „Ce atribuții am ca președinte al Camerei Deputaților?”. „Cum sa fiu responsabil?…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca nu se considera responsabil de campania de vaccinare pentru ca nu are atributii in acest sens ca presedinte al Camerei Deputatilor, insa a mentionat ca, in calitate de lider al PNL, a "urmarit sistematic, a realizat indemnuri si a propus solutii". Liderul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca la finalul mandatului de lider al liberalilor sta cu fruntea sus si ca in 4 ani cat a stat la sefia partidului a realizat lucruri la care nimeni nu s-ar fi asteptat. "De la congresul din 2017 au trecut 4 ani. Au fost ani de reconstructie, au fost ani…