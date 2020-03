Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a reluat, vineri, apelul catre romanii aflati in tari afectate de coronavirus sa evite orice deplasare care nu este necesara, precizand insa ca nu li se va interzice sa vina in tara de sarbatori, dar trebuie sa stie ca vor sta in carantina fie la spital, fie acasa,…

- Premierul interimar Ludovic Orban sustine ca PSD a amanat congresul care fusese programat pentru 29 februarie nu din cauza virusului COVID – 19, ci „pentru ca nu s-au inteles intre ei”. Orban acuza faptul ca informatii legate de acest virus sunt folosite in scop electoral si ca „situatia ar fi fost…

- Autoritatile de la Bucuresti s-au intalnit miercuri pentru a discuta situatia romanilor care si-au cumparat vacante in zone afectate de coronavirus, facandu-le acestora o serie de recomandari.

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a facut, luni, un apel catre romani sa evite deplasarile in zonele din Italia cu risc de contaminare cu coronavirus, exceptie facand doar calatoriile "absolut necesare". El a afirmat, la Digi 24, ca, in ceea ce priveste gestionarea cazurilor romanilor care se intorc…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, spune ca toti premierii europeni sunt preocupati de coronavirus, doar premierul Ludovic Orban este interesat de garduri si santuri. Firea a mai spus ca cei doi suspecti de coronavirus, care au fost adusi duminica seara in Romania, sunt cazati intr-o…