- Referindu-se in mod punctual la declaratia comuna a Uniunii Europene cu privire la mutarea ambasadelor unor state membre de la Tel Aviv la Ierusalim, presedintele PSD a precizat ca reprezentantul diplomatic al Romaniei la Bruxelles a avut o pozitie de sustinere in continuare a procesului de pace, de…

- Premierul ungar Viktor Orban ameninta ca ar putea bloca bugetul pe termen lung al Uniunii Europene si a afirmat ca migrantii n-ar trebui sa primeasca niciun ban de la UE, scrie Politico, citata de Adevarul.

- Cateva mii de unguri au protestat sambata, la Budapesta fata de ceea ce organizatorii numesc un sistem electoral necinstit care i-a oferit prim-ministrului Viktor Orban o victorie covarsitoare dupa „o campanie a urii” fata de migranti, scrie Reuters. Intr-o postare pe Facebook inainte de protest, organizatorii…

- Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) din cadrul Parlamentului European (PE) a recomandat joi ca Guvernul ungar sa fie sanctionat din cauza, in opinia sa, unei lipse de respect fata de democratie si statul de drept, relateaza The Associated Press. Comisia a recomandat sa…

- UE ii cere lui Viktor Orban sa respecta valorile europene, intr-un mesaj transmis dupa ce a caștigat un nou mandat ca premier al Ungariei. In replica, acesta a spus ca lucrurile nu mai pot continua asa in Uniunea Europeana, scrie EFE, citat de Agerpres. Intr-un mesaj transmis de Comisia Europeana, liderii…

- Partidul FIDESZ, condus de Viktor Orban, a caștigat clar alegerile de duminica din Ungaria, avand șansa de a guverna cu o majoritate de cel puțin doua treimi din Parlament, de a-și consolida puterea prin modificari constituționale și de a continua politica de contestare a Uniunii Europene. Formațiunea…

- Miza alegerilor parlamentare care se desfasoara duminica in Ungaria este viitorul tarii, a declarat premierul in exercitiu Viktor Orban, dupa ce a votat intr-un cartier select din Budapesta in cursul diminetii. "Noi alegem nu doar partide, un guvern si un prim-ministru, ci votam si pentru un viitor",…

- Orban a avertizat ca aproximativ 60 de milioane de persoane, potrivit unei evaluari a NATO, se pregatesc sa migreze catre Europa pana in 2020.Majoritatea imigrantilor ar proveni din tari musulmane si ar forma "o majoritate musulmana clara in metropolele Europei". "Londra nu va fi exceptia,…