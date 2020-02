Stiri pe aceeasi tema

- Cand am auzit declarația lui Marcel Ciolacu de la ora 17:00, potrivit careia Guvernul Orban are 24 de ordonanțe pe ordinea de zi, am zis ca sigur e vreo exagerare ori intoxicare, vorba Elenei Calistru, care parea la fel de uimita ca mine de acest numar. N-are cum, domn’le, ca liberalii au venit la Palatul…

- „“Noaptea ca hotii” - au dat 25 de ordonante de urgenta intr-o seara ! In tot anul 2015 Guvernul pe care l-am condus a adoptat 52 de ordonante de urgenta / Guvernul “Orban” PNL a adoptat 25 intr-o zi ! Daca Guvernul “Ponta” ar fi fost atat de iresponsabil sa adopte 25 de ordonante intr-o zi ce ar fi…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca "este posibil" ca o decizie privind alegerea primarilor in doua tururi sa fie luata joi. Astazi, incepand cu ora 14.00, la Palatul Victoria va avea loc o sedinta de Guvern. Intrebat despre adoptarea unei ordonante de urgenta referitoare la alegerea primarilor in…

- Jurnalista de investigații Emilia Șercan a rabufnit dupa ședința de guvern! Ea critica decizia premierului Ludovic Orban de a adopta, vineri seara – „noaptea ca hotii, cand lumea e preocupata de sarmale si carnati” – o ordonanta de urgenta propusa de ministrul Educatiei, Monica Cristina Anisie, prin…

- Premierul Ludovic Orban a explicat de ce executivul pe care il conduce s-a intalnit in a treia zi de Craciun, de la ora 20. Pe ordinea de zi se afla și un Memorandum pentru desființarea SIIJ.Citește și: Avocata lui Cristian Cioaca ia Poliția la PALME, dupa accidentul lui Chițoiu: Numai aceste…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis ministrilor, in sedinta de Guvern de vineri, ca nu va mai accepta introducerea pe ordinea de zi a niciunei ordonante de urgenta pe care nu o discuta in prealabil cu el, pentru ca nu i se pare normal "sa se trezeasca" cu astfel de acte normative despre care nu stie.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, daca se dorește tergiversarea, iar reglementarile pe Justiție pentru care se dorește asumarea vor fi atacate la Curtea Constituționala, atunci Guvernul va da Ordonanța de...