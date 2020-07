Orban, anunțuri despre negocierile cu USR PLUS pentru alegerile locale Referitor la Constanța, liderul liberalilor a declarat ferm ca nu vor merge in alianța cu USR PLUS și ca il vor susține pe Vergil Chițac pentru primarie. Declarația lui Orban vine la o zi dupa ce deputatul USR Stelian Ion, candidatul din partea USR PLUS pentru Primaria Constanța, a susținut o conferința de presa in cadrul careia a povestit despre negocierile cu liberalii și cum acestea au fost blocate dupa ce senatorul Chițac a fost impus de la centru. „La Constanța e aproape imposibil, noi deja am luat decizia. Am facut o cercetare sociologica foarte ampla, am ales candidatul Vergil Chițac… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „La Constanța deja am luat o decizie: Vergil Chițac este un candidat puternic, care sta cel mai bine in sondaje”, a anunțat Ludovic Orban, luni seara, la Digi24, referitor la candidatul PNL pentu Primaria Constanța. Orban a declarat ferm ca nu vor merge in alianța cu USR PLUS și ca il vor susține pe…

- Alianta USR PLUS Constanta si a propus sa transeze relatia cu PNL Constanta Reprezentantii USR ndash; PLUS au aratat ca liberalii, nu au respectat notiunea de parteneriat, prin declaratiile si atacurile declansate in ultima perioada Cel mai vehement a fost deputatul Stelian Ion care a prezentat o cronologie…

- Bogdan Hutuca ii invita pe liderii PNL la o negociere pentru un parteneriat pe termen lung Scopul este bunastarea ConstanteiBogdan Hutuca a raspuns la cele adresate de catre liderii USR, care au organizat o conferinta de presa duminica, 19 iulie. Liderul PNL Constanta ii cheama pe Vergil Chitac, candidatul…

- Candidatul PNL la Primaria Constanța, Vergil Chițac, il acuza pe candidatul USR, Stelian Ion, ca se comporta „dezonorant” și ca deși ușa liberalilor ramane deschisa pentru o colaborare, nu se vor lasa totuși „calcați in picioare”.Citește și: Alina Bica, declarații-bomba in fața judecatorilor…

- Stelian Ion și Vergil Chițac Surse din USR și PNL au explicat pentru Info Sud-Est ca cele doua partide nu au reușit sa ajunga la o ințelegere și nu vor merge impreuna la alegerile locale din septembrie. Motivul este acela ca liberalii nu vor sa cedeze USR nici Primaria Constanța, nici Consiliul Județean,…

- Presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui, s-a declarat optimist ca alianta USR PLUS va reusi sa aiba candidati comuni la primariile bucurestene cu PNL, singura conditie ca acest lucru sa se întâmple fiind aceea ca acesti candidati sa fie "anti-PSD". Într-o replica data liderului…

- Ciolacu o indica pe Gabriela Firea drept candidatul PSD la Cotroceni, la alegerile din 2024 Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca ”de departe” cel mai bun candidat social-democrat la alegerile prezidentiale este Gabriela Firea. El a mai spus ca o eventuala sustinere…

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, susține ca intalnirea dintre liderii PNL și președintele Klaus Iohannis, de la Vila Lac, nu a fost una tensionata, dar discuțiile au fost unele extrem de aplicate. Petrache susține ca varianta agreata de majoritatea liderilor PNL este ca alegerile locale sa…