- Orice decizie in acest sens va tine cont de contextual epidemiologic actual. Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, a facut astazi declaratii pe marginea prelungirii starii de alerta in tara.Premierul a mentionat ca orice decizie se va lua va tine cont de contextual epidemiologic actual. Orice decizie…

- Italia a decis prelungirea starii de urgența pana pe 15 octombrie. Premierul italian Giuseppe Conte a apreciat ca prelungirea starii de urgenta la nivel national, din cauza epidemiei de COVID-19, este inevitabila.

- Starea de alerta in Romania va fi prelungita cu 30 de zile, a anunțat președintele Klaus Iohannis. El a precizat ca nu vor fi impuse noi restricții, dar nici nu vor exista noi masuri de relaxare. Președintele Klaus Iohannis a susținut declarații de presa la finalul ședinței privind masurile de gestionare…

- ​Guvernul prelungește starea de alerta în România cu înca 30 de zile, decizia urmând a se lua miercuri în ședința de guvern, potrivit unor surse guvernamentale. De aceasta data, nu va mai fi vorba și de relaxari. Masura este luata în contextul în care numarul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca se impune prelungirea starii de alerta si a pregatit o evaluare si o propunere in acest sens pentru premier si presedinte, mentionand ca de la 15 iulie nu vor fi impuse restrictii, dar nici nu vor fi masuri de relaxare. ‘Se impune prelungirea starii…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit luni, pentru B1 TV, despre modul in care evolueaza epidemia de coronavirus in Romania și cum am ajuns sa avem un numar atat de mare de noi infectari....

- Ludovic Orban, anuntul momentului despre prelungirea starii de alerta. Vezi cea mai proasta veste pentru romani Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate „Dupa numarul de cazuri din ultimele zile, daca astazi ar trebui…

- Ludovic Orban dorește ca starea de alerta sa fie prelungita, insa se așteapta evoluția epidemiei de coronavirus din Romania. Astfel, Premierul țarii nu va aplica aceasta masura, pana ce situația nu va fi certa.