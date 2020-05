Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul pregatește un program de relansare economica bazat pe investiții publice in infrastructura de transport, energetica, de comunicații, educație și sanatate, anunța MEDIAFAX.„Pentru investitiile preconizate pentru infrastructura de transport pentru…

- "Din punctul nostru de vedere, prioritatea o reprezinta investitiile in infrastructura, infrastructura de transport, care trebuie sa se dezvolte cu o viteza miraculoasa. Noi vrem sa construim, sa legam provinciile istorice, sa crestem coeziunea, sa asiguram fructificarea potentialului de dezvoltare…

- Retailerul Kaufland Romania a anuntat joi ca face angajari si ca peste 250 de posturi sunt disponibile, iar in ultima luna si jumatate, peste 8.000 de romani au aplicat pentru un post la companie, unde venitul brut minim lunar este de 3.650 lei, valabil de la 1 martie 2020."Pentru a-i sprijini…

- "In ceea ce priveste somajul tehnic, trebuie sa va spun inca o data ca am ales aceasta varianta de a plati somaj tehnic si din considerente epidemiologice. (...) Aceasta masura de sprijin, in schimb, va avea o durata limitata, sa spun doua luni, dupa care, pe masura ce vom depasi varful epidemiei…

- MAI a prezentat un bilanț la zi in ceea ce privește coronavirusul in țara noastra. Pana astazi, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost declarate vindecate și externate deja. In…

- Sase dintre cele noua persoane confirmate cu noul coronavirus sunt internate in prezent in centre medicale din Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi si Craiova, celelalte trei persoane fiind declarate vindecate, motiv pentru care au fost externate deja, informeaza sambata Grupul de Comunicare Strategica. ‘In…

- Ziarul Unirea DSP Alba: 9 cazuri confirmate, de infectare cu coronavirus in Romania. Situația la nivel global Pana astazi, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost declarate vindecate…

- Premierul interimar Ludovic Orban a declarat joi ca Guvernul incearca sa dezvolte un dispozitiv de absorbtie a fondurilor europene in domeniul Cercetare - Inovare, care sa integreze cat mai multe companii private.Citește și: Dana Budeanu desfiinteaza strategia PSD: 'Ok, politica e curva. Ba,…