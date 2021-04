Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri ca restaurantele și hotelurile vor fi deschise complet pentru cei care au adeverința de vaccinare, relateaza Reuters. Ungaria va atinge o rata de imunizare de 40% pana la mijlocul saptamanii viitoare, a mai susținut premierul Viktor Orban intr-un interviu…

- Autoritatile ungare restrictioneaza relatarile media despre campania de vaccinare in desfasurare impotriva coronavirusului, conform unui memorandum intern dezvaluit duminica, informeaza DPA, citata de Agerpres. Numai holdingul media de stat MTVA poate face filmari si fotografii in spitale si in cabinetele…

- Zeci de mass-media independente ungare au dat publicitatii miercuri o scrisoare deschisa adresata guvernului condus de premierul Viktor Orban in care cer sa se puna capat restrictiilor asupra relatarilor despre sistemul de sanatate in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters. Guvernul ungar…

- Vikot Orban, 57 de ani, a anunțat ca s-a vaccinat pe pagina sa de Facebook . Ungaria demareaza marți, 2 martie, campania de imunizare la nivel național cu Sinopharm, un ser produs in China, neaprobat la nivelul Uniunii Europene, și cu serul rusesc Sputnik V, noteaza agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a vaccinat duminica impotriva coronavirusului cu produsul companiei chineze Sinopharm, transmite Reuters potrivit Agerpres. Orban a facut anuntul pe pagina sa oficiala de Facebook. Seful guvernului de la Budapesta apare in fotografii de la vaccinare,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a vaccinat cu serul Sinopharm produs de China, informeaza Reuters. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a înaltului demnitar. ​Ungaria a anunțat marți ca începe vaccinarea cu serul produs de compania Sinopharm din China, devenind astfel prima…

- ​Ungaria începe miercuri vaccinarea cu serul produs de compania Sinopharm din China, devenind astfel prima țara din Uniunea Europeana care folosește serul chinezesc, relateaza Reuters. Anunțul a fost facut de guvernul de la Budapesta pe pagina de Facebook a campaniei de vaccinare. Guvernul…

- Comisia Europeana a cerut Ungariei sa își reformeze legislația privind achizițiile publice pentru a combate fraudele sistemice înainte ca miliarde de euro din fondul de relansare economica al blocului comunitar sa devina disponibile, relateaza Reuters și Financial Times.Executivul…