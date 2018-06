Liberalii iau in calcul posibilitatea organizarii unor ample actiuni de protest pentru sustinerea unei motiuni de cenzura, a anuntat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban. "Am purtat discutii legate de pregatirea motiunii de cenzura, despre stadiul negocierilor si despre posibilitatea organizarii unor ample actiuni de protest in sustinerea motiunii de cenzura", a declarat Orban, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL. Liderul PNL a mentionat ca va fi luata o decizie la momentul potrivit cu privire la data depunerii motiunii de cenzura si a actiunilor de protest. El a afirmat ca actiunile de protest…