Orban anunță PEDEAPSA pentru operatorii economici: Se SUSPENDĂ activitatea Activitatea agentului economic care incalca in mod sistematic masurile de protectie sanitara ar putea fi suspendata pe o perioada de 15 zile, a declarat, marti, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban. Cautam 10 copii cu inițiativa și idei de afaceri. Aplica acum pentru o bursa pentru copilul tau prin VERTIK Junior "Stim foarte bine ca se duceau, ii amendau si dupa ce pleca Politia, continua petrecerea in foarte multe cluburi. Aceasta solutie pe care am gandit-o, o gandesc inca din perioada in care am constatat ca - nu generalizez - au fost agenti economici care, pur si simplu, in mod… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

