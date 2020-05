Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta. „Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca amenzile pentru a creste gradul de conformare la reguli in timpul pandemiei de coronavirus vor fi date si dupa ce Curtea Constitutionala a luat o decizie pe acest subiect. „Noi am marit amenzile pentru a creste gradul de conformare la reguli. Faptul ca s-a luat…

- "Am permis toate acele activitati economice necesare si pentru care restrictiile ar fi dus la efecte foarte grave. Cat despre caderea economica despre care vorbesc unii economisti, va spun ca lucrurile stau mai bine decat ne asteptam. Am vazut inclusiv incasarile la bugetul de stat. Scaderile…

- Premierul Ludovic Orban va susține luni o conferința de presa la Palatul Victoria, la ora 20.00. Declarațiile vin in contextul in care președintele Klaus Iohannis a spus, luni, ca starea de alerta nu va fi prelungita printr-un decret, adaugand ca, din data de 15 mai, Romania va intra in stare de…