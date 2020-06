Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca va fi o campanie pentru alegerile locale fara adunari publice, fara mitinguri electorale, cu respectarea masurilor de protectie COVID-19. „Am adoptat astazi in guvern un proiect de lege prin care propunem data alegerilor 27 septembrie (…). Este adevarat…

- Primarul Nicoale Robu, acest Cavaler Jedi al Timisoarei, anunta ca dezvoltarea in forta a orasului e deja de domeniul trecutului. In prag de campanie electorala, Robu anunta ca a venit vremea „dezvoltarii in superforta” a Timisoarei. Pe pagina de Facebook a PNL Timis a aparut, in aceasta dimineata,…

- Alegerile locale pentru primari ar putea avea loc in ultimul weekend din septembrie sau in primul weekend din octombrie, a declarat la Digi FM prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Potrivit acestuia, USR și PMP ar fi de acord cu aceste date.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca si persoanele care conduc institutiile publice vor avea parte de o reducere a veniturilor, dar nu vor putea absenta de la indeplinirea atributiilor de serviciu.