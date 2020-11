Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care cazurile de infectare cresc considerabil de la o zi la alta, autoritațile statului se vad nevoite sa impuna restricții suplimentare in Capitala! Ludovic Orban a convocat astazi Comitetul Național pentru Situații de Urgența! Se iau in calcul doua noi scenarii!

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeanu, spune ca in ședința Comitetului pentru Situații de Urgența care va avea loc luni nu vor fi impuse noi restricții, ci vor fi evaluate efectele celor care au fost deja luate. Berbeceanu a punctat ca acestea vor fi pastrate pentru ca „nu avem motive de relaxare”.„Ideea…

- In cursul serii de ieri, Ludovic Orban a comunicat cele mai noi restricții care se vor impune incepand de astazi, dupa desfașurarea ședinței Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența, de la ora 15:00. Premierul Romaniei a facut anunțul care va intrista milioane de bucureșteni, cu…

- Hotararea a fost aprobata, miercuri, in sedinta de Guvern si cuprinde masurile propuse de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, conform News.ro. Noile restrictii, anuntate de Guvern. Raed Afarat explica de cand masca devine obligatorie in toate spatiile deschise Guvernul a anuntat…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat noi restricții, in contextul in care numarul cazurilor zilnice de COVID-19 nu coboara sub 3.000. Acestea vor intra in vigoare din 15 octombrie, atunci cand va fi prelungita starea de alerta. Autoritațile apeleaza la noi restricții pentru a limita…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat, marți seara, o noua serie de restricții, ca urmare a creșterii considerabile a numarului de cazuri de coronavirus din ultima vreme.Astfel, CNSU a decis ca purtarea maștii devine obligatorie și in spații deschise, in zonele aglomerate și acolo…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide, luni, reintroducerea de restrictii pentru tarile care au un nivel de infectare superior cu noul coronavirus in ultimele 14 zile in comparatie cu situatia din Romania, a anuntat premierul Ludovic Orban. "Nu am mai actualizat situatia tarilor,…

- Guvernul se reunește, luni, 13 septembrie a.c., pentru a discuta despre posibilitatea reducerii unor restricții. Executivul urmeaza sa adopte și masuri sanitare pentru alegerile locale. De asemena, luni Guvernul va discuta despre prelungirea starii de alerta. Premierul a anunțat deja ca una din masurile…