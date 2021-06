Orban anunţă localităţile în care candidaţii PNL au câştigat alegerile parţiale Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca, pana in prezent, PNL a castigat alegerile partiale in 16 localitati.



"Victorie a Partidului National Liberal in alegerile partiale de astazi! Pana acum am castigat in: Metes - judetul Alba, Zabrani - judetul Arad, Sinca Noua - judetul Brasov, Cuza Voda - judetul Calarasi, Branistea si Cojasca (CL) - judetul Dambovita, Sadova si Terpezita - judetul Dolj, Bumbesti Pitic - judetul Gorj, Sarmizegetusa si Romos - judetul Hunedoara, Bragadiru si Ganeasa - judetul Ilfov, Simleu Silvaniei - judetul Salaj, Vicovu de Sus - Suceava, Voiteg - Timis",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Victorie a Partidului National Liberal in alegerile partiale de astazi! Pana acum am castigat in: Metes - judetul Alba, Zabrani - judetul Arad, Sinca Noua - judetul Brasov, Cuza Voda - judetul Calarasi, Branistea si Cojasca (CL) - judetul Dambovita, Sadova si Terpezita - judetul Dolj, Bumbesti Pitic…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a clamat duminica noapte victoria liberalilor la alegerile locale parțiale, dupa ce PSD a susținut, duminica seara, prin vocea primvicepreședintelui Sorin Grindeanu, ca a câștigat acest scrutin în 17 din cele 35 de localitați în care au avut loc alegeri…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca liberalii au caștigat alegerile locale parțiale, obținand victoria in cele mai multe dintre localitațile unde a avut loc un astfel de scrutin. ”Victorie a Partidului Național Liberal in alegerile parțiale de astazi! Pana acum am caștigat in: Meteș…

- Joi dimineața au loc peste 100 de percheziții domiciliare in dosare de infracțiuni economice. Sunt vizați membrii unei rețele implicate in contrabanda cu țigari și trafic de migranți in Marea Britanie. In timpul transporturilor de țigarete, cei in cauza preluau și imigranți pe care ii ajutau sa intre…

- Vijeliile, ploile torențiale și inundațiile au afectat 25 de localitati din 14 judete si Capitala in ultimele 24 de ore, a anunțat Departamentul pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres.Echipele de intervenție au acționat in Bucuresti si in judetele Arges, Bihor, Braila, Constanta, Dambovita, Dolj,…

- Un numar de 97 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au murit in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica de Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, este vorba despre 44 barbati si 53 femei, persoane internate in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani,…