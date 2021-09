Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Realitatea TV, ca daca era in locul președintelui Klaus Iohannis ar fi reacționat și ar fi luat atitudine in momentul in care numele sau ar fi fost folosit in lupta politica interna dintr-un partid. Orban l-a atacat pe președinte referitor…

- Intrebat despre riscul ruperii PNL dupa congresul din 25 septembrie, Ludovic Orban a raspuns ca el este „garantul unitații PNL”, dar ca de la referendumul pentru familie exista un curent progresist in partid. Despre declarații legate de scindarea PNL, Orban nu a ezitat sa atace tabara Cițu.„Eu am fost,…

- Orban a subliniat ca scandalul provocat de informația privind condamnarea premierului in SUA, dupa ce a condus sub influența alcoolului, și modul in care acesta a gestionat situația fac rau intregului partid. Liderul PNL a amintit ca, atunci cand și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat, a vorbit…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat luni seara la Digi24 ca va demisiona din funcția de la Parlament daca va pierde funcția de președinte al partidului la Congresul PNL din 25 septembrie, așteptandu-se ca premierul Florin Cițu sa faca un gest similar, daca nu va fi ales lider…

- Liderul grupului senatorial al PNL, Virgil Guran, ii critica pe colegii sai de partid care „isi spala rufele” in emisiuni televizate, el sustinand ca „aceste scandaluri nu sunt create de catre echipa Ludovic Orban”. El acuza ca presedinti de filiale sunt „abordati” de catre echipa lui Florin Citu:…

- Cu o seara inainte de a-și anunța susținerea pentru Florin Cițu, Ciprian Ciucu semnase un protocol de susținere reciproca cu Ludovic Orban și Violeta Alexandru. Peste noapte, supus unui asalt telefonic din partea premierului in funcție și a susținatorilor acestuia, și-a schimbat opțiunea,…

- Este pentru prima data in ultimii 31 de ani cand alegerile interne ale unui partid politic se transforma in spectacol pentru mase. In timp ce premierul Cițu face tumbe prin țara, iar Ludovic Orban inghite flacari, pe masa guvernului se aduna note de plata uriașe. Cine credeți ca le va plati?, se intreaba…