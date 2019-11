”Cu siguranța, vom schimba conducerea ANAF. Evident, facem o evaluare, cautam, printr-un proces de selecție riguros, oameni competenți, care sa aiba un plan de imbunatațire a activitații ANAF, de reformare și de creștere a colectarii și vom lua deciziile imediat. Acum, nu se pot face peste noapte lucrurile, am luat-o in ordine și sunt, de dimineața pana noaptea, in acțiune, alaturi de colegii mei” a spus Ludovic Orban, la B1 TV.