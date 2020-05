Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va acorda 30% din salariul brut companiilor care vor angaja oameni aflati in cautarea unui loc de munca și pana la 41,5% celor care reincadreaza angajații trimiși in șomaj tehnic Guvernul va acorda pana la 30% din salariul brut companiilor care vor angaja oameni aflati in cautarea unui loc…

- „Țarile membre pot sa acceseze sume mari de bani cu condiția oferirii de garanții. Romania va oferi garanții de pana la 400 milioane de euro și va beneficia, dupa calculele noastre, de o suma intre 3 și 5 miliarde de euro din cele 100 de miliarde, suma totala pusa la dispoziție. Guvernul va plati șomaj…

- "Putem spune astazi ca Romania are garantia ca va beneficia de finantare la nivel european penru a putea pune in practica masurile de ocupare care au fost gandite la nivelul Romaniei, masuri care vin in sprijin atat angajatilor, cat si angajtorilor", a declarat Orban, miercuri seara, la Palatul Victoria.…

- Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, la Palatul Victoria, ca Romania este sigura ca va primi bani europeni pentru a face fața crizei generate de pandemia de coronavirus. Pentru a pune mana pe o suma cuprinsa intre 3 și 5 miliarde de euro, Romania trebuie sa ofere garanții de 400 de milioane de…

- Au trecut mai bine de doua luni de la decretarea pandemiei de coronavirus, Romania a intrat și a și ieșit din starea de urgența, insa cetațenii ei nu știu nici acum cine sunt cei care au decis restrangerea drepturilor. Guvernul a ajuns sa secretizeze și numele specialiștilor din Grupul de suport tehnico-științific.…

- Pentru companiile care isi vor reporni activitatea dupa eliminarea restrictiilor Guvernul vrea sa treaca de la masura somajului tehnic la „o masura activa”. Adica pentru orice persoana care este reangajata, care revine in activitate in companiile pentru care se ridica restrictiile Guvernul participa…

- Guvernul va adopta un act normativ care va crea un mecanism de garantare pentru capitalul de lucru si pentru investitii si pentru companiile mari care nu pot sa acceseze IMM Invest, companii mijlocii si mari. "Cred ca putem profita de o conjunctura economica internationala in care Romania…

- Ludovic Orban le cere romanilor, care vor sa munceasca sezonier, mai ales in agricultura, sa mearga in Germania, unde deficitul este foarte mare, dar și in Italia, care iși va redeschide, in curand, porțile pentru muncitorii sezonieri din Romania. Premierul a spus ca pentru cei care au revenit…