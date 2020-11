Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri ca nu este de acord cu numirea in funcții publice a unor persoane fara experiența și ca i-a cerut premierului sa accelereze un audit in sfera administratiei publice. Reacția vine in contextul semnalat de jurnaliștii de la Recorder : inginerul Ovidiu Ianculescu…

- Klaus Iohannis anunța ca, dupa numirea unui consilier PNL la conducerea Sistemului de Gospodarire a Apelor Mureș, a avut o discuție cu premierul Ludovic Orban in cadrul careia i-a transmis sa accelereze procesul de audit in sfera administrației publice: „E inacceptabil!”, spune Iohannis. „Resping categoric…

- Klaus Iohannis anunța ca, dupa numirea unui consilier PNL la conducerea Sistemului de Gospodarire a Apelor Mureș, a avut o discuție cu premierul Ludovic Orban in cadrul careia i-a transmis sa accelereze...

- Cazul inginerului Ovidiu Ianculescu de la Serviciul de Gospodarire al Apelor Mures este unul „scoala". Este la fel cum e „Domnul Lazarescu" pentru sistemul medical. Ianculescu va fi de acum inainte sinonim cu administratia publica si cu modul cum se fac numirile, strict pe criterii politice, de prietenie,…

- Reprezentanții ambulanțierilor au ieșit de la discuțiile cu șeful Guvernului, Ludovic Orban și cu ministrul sanatații, Nelu Tataru. „Am reușit sa ocupam 33% din locurile libere cu bugetare. O alta problema discutata a fost stimulentul din pandemie pentru personalul de pe Ambulanța, care din 15 august…

- Intrebat de ce autoritatile au fost nevoite sa impuna noi restrictii, Ludovic Orban a spus ca aceste masuri erau "absolut necesare". "Suntem intr-un punct critic. Oamenii trebuie sa inteleaga ca am ajuns la 10.000 de imbolnaviri pe zi saptamana trecuta. Fiecare om care se imbolnaveste este…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, 2 noiembrie, intr-o conferinta de presa ca se va lua in calcul introducerea mastii si in judetele unde se depaseste rata de infectare de 1,5 la mia de locuitori. "Am facut o evaluare si am transmis cateva mesaje foarte simple: intarirea in continuare a activitatilor…