- Premierul Ungariei Viktor Orban a anuntat miercuri o relaxare a restrictiilor de deplasare a populatiei in afara capitalei Budapesta, care a raportat cele mai multe cazuri de infectii cu noul coronavirus, afirmand ca magazinele vor fi redeschise fara sa fie impuse limite de program, relateaza Reuters.…

- Viktor Orban a prezentat intr-o postare pe Facebook un plan de relaxare, insa a subliniat ca purtarea maștilor va fi obligatorie in magazine și mijloacele de transport public, iar restricțiile de deplasare raman in vigoare in Budapesta și in imprejurimi, urmand a fi relaxate in restul țarii.…

- Ministrul ungar de externe, Szijjarto Peter, l-a atacat, sambata, pe ambasadorul roman la Budapesta, Marius Lazurca, dupa ce acesta a trimis un mesaj de sustinere unei deputate a opozitiei maghiare despre care afirma ca a fost atacata intr-o dezbatere in Parlament, dupa ce a cerut explicatii cu privire…

- Guvernul finlandez va ridica restrictiile de circulatie spre si dinspre regiunea din jurul capitalei Helsinki, introduse in urma cu trei saptamani pentru a limita raspandirea coronavirusului, a declarat prim-ministrul Sanna Marin intr-o conferinta de presa, transmit dpa si Reuters. 'Am decis sa…

- Dupa mai multe saptamani de restrictii de circulație, izolare la domiciliu a populației si paralizarea activitaților economice din cauza pandemiei de coronavirus, mai multe state europene se...

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat joi prelungirea pe durata nedeterminata a restrictiilor de circulatie care urmau sa fie ridicate in 11 aprilie, informeaza MTI, scrie Agerpres.Masurile pentru limitarea raspandirii coronavirusului au fost introduse in Ungaria in urma cu doua saptamani.…

- CHIȘINAU, 12 mart – Sputnik. Prim-ministrul Ungariei, Victor Orban, se afla joi intr-o vizita la Chișinau. Anterior, șeful statului, Igor Dodon, a subliniat ca este vorba de o vizita importanta, care va marca trecerea la o noua etapa de parteneriat strategic intre țarile noastre. In timpul…

- Acuzatii grave la adresa presei de stat din Ungaria. Portalul american Politico, a facut publice mai multe mailuri scrise de conducerea institutiilor media maghiare in care redactorilor li se spune cum trebuie sa abordeze stirile sensibile pentru guvernul de la Budapesta.