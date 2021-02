Orban anunta ca se va mentine gratuitatea transportului pentru studenti, insa doar pe ruta dintre domiciliu si localitatea in care studiaza

Ludovic Orban a precizat ca va fi mentinuta gratuitatea transportului pentru studenti, insa doar pe ruta dintre localitatea de domiciliu si cea in care isi efectueaza studiile. Liderul PNL a adaugat ca studentii vor beneficia in continuare de reducerea cuantumului calatoriilor.



"Am vazut ca a fost prezentata si informatia pe care am furnizat-o referitoare la gratuitatea pentru studenti intr-un mod care nu este conform cu ceea ce am discutat noi. Se va mentine gratuitatea pentru studenti, dar se va mentine pe ruta dintre localitatea de domiciliu si localitatea in care isi efectueaza studiile.…