Orban anunta ca Romania poate accesa sume cuprinse intre 3 miliarde si 5 miliarde de euro, finantare europeana

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri seara, ca Romania poate accesa sume cuprinse intre 3 miliarde si 5 miliarde de euro, finantare europeana. El a spus ca autoritatile vor acorda pana la 30 la suta din salariu companiilor care vor oferi locuri de munca romanilor, pe o perioada de trei luni…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma, vineri, ca turismul romanesc merita si, chiar daca in acest an sezonul turistic nu poate incepe la 1 Mai, trebuie luate masuri pentru redresarea acestui sector din economie lovit de criza generata de pandemie. Citu afirma ca se va intalni saptamana…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Suceava, ca nu se poate vorbi de relaxare decat in momentul in care aceasta se poate realiza, iar in acest moment tara noastra nu este in situatia sa se poata relaxa. El a spus ca data de 15 mai, avansata pentru inceperea masurilor de relaxare,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca pensiile romanilor vor fi marite din toamna, dar nu spune cu cat, acest lucru, spune el, urmand sa fie stabilit in urma unei analize si in functie de evolutia economiei romanesti, precum si a incasarilor bugetare. Orban a declarat, luni seara,…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un nou plan de ajutor de aproape 500 de miliarde de dolari pentru a sprijini economia puternic afectata de restrictiile impuse de epidemia de coronavirus. "Aceasta este o veste buna pentru intreprinderile mici si este o veste buna pentru…

- Reprezentantii institutiilor private cer Guvernului sa se faca unele modificari legistative, printre care amanarea platii contributiilor CAS si CASS si finantarea institutiilor acreditate, cat si a celor autorizate. Daca nu se intampla acest lucru, aproximativ 400 de gradinite pot fi in pericol…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat de la banci 13,053 miliarde de lei in primele doua luni din 2020, precum si 3 miliarde de euro de pe pietele externe. Astfel, conform calculelor Agerpres, MFP a imprumutat de la banci 5,378 miliarde de lei in luna ianuarie, echivalentul a 1,12 miliarde…

- Violeta Alexandru, ministrul interimar al Muncii, afirma ca Guvernul analizeaza o solutie privind cheltuielile cu somajul tehnic pentru angajatii din mediul privat, trimisi acasa pe fondul crizei coronavirusului. Ea spune ca s-a discutat inclusiv despre un spriijin pentru mediul privat.…