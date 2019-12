Orban anunta ca profesorii s-ar putea sa nu beneficieze de cresterea salariilor in septembrie Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca nu a luat o decizie definitiva cu privire la cresterile salariale pentru profesori prevazute de la 1 septembrie 2020, adaugand ca nu crede ca exista resurse pentru a le putea sustine.



Intrebat de jurnalisti daca va mai exista cresterea de salariu pentru cadrele didactice de la 1 septembrie 2020, asa cum prevede Legea salarizarii unitare, Orban a raspuns ca nu a luat o decizie definitiva.



"Nu am luat o decizie definitiva. Daca ma intrebati pe mine, eu nu cred ca exista resurse pentru a putea sustine aceste cresteri, care, practic,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca in proiectul de buget pe anul viitor au fost prevazute sumele necesare pentru marirea pensiilor de la 1 septembrie, potrivit legii pensiilor, dar si pentru maririle de salarii, prevazute in legea salarizarii unitare. "Noi am prevazut in legea bugetului…

- Valoarea punctului de amenda va ramane si in 2020 la 145 de lei, chiar daca salariul minim brut pe tara creste de la 1 ianuarie. Guvernul a decis inghetarea sa, pentru a nu ajunge la o valoare prea mare, a anuntat premierul Ludovic Orban. "Am luat decizia sa facem si noi ceea ce…

- Guvernul Orban ar putea sa-si asume raspunderea, pana la sfarsitul acestui an, pe Legea plafoanelor bugetului de stat si pe Legea bugetului pentru 2020, potrivit unor surse guvernamentale. Unul dintre scenariile pe care le are in vedere Guvernul este asumarea raspunderii pe Legea bugetului…

- Cresterea economica ramane slaba in zona euro, a afirmat luni noul presedinte al Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, fara a spune daca ia in considerare noi stimulente si sustinand ca masurile luate de predecesorul ei sprijina economia, transmit AP si Reuters. Lagarde a declarat,…

- Pierderile provocate de furturile de monede digitale au urcat cu peste 150%, la 4,4 miliarde de dolari, in primele 9 luni ale acestui an, de la 1,7 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2018, potrivit unui raport realizat de compania CipherTrace. "Cresterea de 150% a furturilor de…

- Parlamentul a votat in unanimitate proiectul deputatului Robert Sighiartau privind indexarea anuala a alocatiilor copiilor cu rata inflatiei. "A fost greu, dar s-a terminat cu bine. Multumesc tuturor parintilor si copiilor pentru sustinere", a transmis deputatul liberal. "Am reusit!…

- Retailerul online elefant.ro a fost amendat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pentru incalcarea GDPR-ului, dupa ce a transmis mesaje comerciale prin e-mail si nu a dovedit ca avea acordul. Practic, autoritatea a transmis ca Elefant…