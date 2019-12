Orban anunta ca PNL cauta parteneri politici care sa sustina organizarea de alegeri anticipate

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, dumicica, in timpul unei vizite in județul Valcea, ca este nevoie de alegeri anticipate pentru ca „este foarte dificil, cu actualul Parlament, sa se adopte legi care sa fie legile așteptate de oameni”, conform Mediafax.Citește și: Codrin Ștefanescu TUNA…

- Premierul Ludovic Orban a reiterat, miercuri, ca PNL sustine organizarea de alegeri anticipate, insa a precizat ca trebuie sa existe un numar de parteneri pentru acest demers. "PNL a anuntat inca din septembrie, cand am initiat procedura motiunii de cenzura, ca varianta cea mai corecta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie pentru situatia actuala. "Alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie pentru situatia actuala", a spus seful statului intr-o conferinta de presa organizata la sediul PNL. Guvernul Orban a trecut,…

- Laburiștii, principalul partid de opoziție din Marea Britanie, și-au dat acordul pentru organizarea de alegeri anticipate, pe care Boris Johnson va incerca sa le obțina in cursul acestei zile in Parlament, anunța AFP.

- Partidul Laburist (Labour) din Marea Britanie si-a dat marti acordul in vederea organizarii unor alegeri anticipate, pe care premierul britanic Boris Johnson incearca sa le obtina marti in Parlament, a anuntat liderul formatiunii Jeremy Corbyn, relateaza AFP.

- Premierul britanic Boris Johnson intentioneaza sa persevereze cu tentativa de a pune capat blocajului politic provocat de Brexit, angajandu-se luni seara sa vina cu o noua motiune pentru alegeri anticipate dupa ce prima a fost respinsa de Camera Comunelor, relateaza DPA. La votul de luni,…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a declarat joi seara ca va propune Parlamentului organizarea unui scrutin parlamentar anticipat in decembrie, in efortul de a depasi criza Brexit.Boris Johnson a declarat ca proiectul de Acord Brexit va reajunge sa fie dezbatut in Camera Comunelor doar…

- Liderul USR Dan Barna a anuntat pe Facebook ca marti va merge la o noua runda de consultari la Palatul Cotroceni. USR pune patru conditii pentru a vota in Parlament un Guvern PNL, plus angajamentul pentru alegeri anticipate.