Orban anunța ca peste 4.750 de firme au primit aprobarea pentru credite prin IMM Invest, in valoare de 3,8 mld. lei: “Nu am nicio emotie ca plafonul de 15 mld. lei nu va fi atins&" Premierul Ludovic Orban a declarat ca datele la zi arata ca exista peste 4.750 de firme carora li s-a aprobat creditul prin programul IMM Invest. "Ştiţi foarte bine că am fost atacaţi privitor la funcţionarea programului IMM Invest. Datele la zi arată că există peste 4.750 de firme cărora li s-a aprobat creditul, iar plafonul atins, până astăzi, de creditare,…