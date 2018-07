Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu fostii lideri liberali Vasile Blaga si Crin Antonescu. Discutiile ar fi vizat si posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca PSD și ALDE au calcat in picioare toata opoziția din societate și din partea instituțiilor, atunci cand au adoptat Codul Penal. Orban anunța ca liberalii vor ataca Codul Penal la CCR și vor face demersuri la nivel european.”N-a contat opozitia puternica…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca nu exclude o candidatura la alegerile europarlamentare din 2019 și ca au fost colegi de partid care i-au solicitat sa se inscrie in cursa. Intrebat daca exista posibilitatea ca el și alți colegi sa candideze, liderul liberal a spus "cu siguranța",…

- Președintele PNL Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj simpatizanților formațiunii pe care o conduce, indemnandu-i sa iasa in strada la mitingurile organizate in ziua moțiunii, atat in țara cat și in București."PNL este deschis, dupa caderea Guvernului, la negocieri cu toate forțele politice…

- Președintel PNL face un apel la cetațeni pe care ii roaga sa iși contacteze paralamentarii care ii reprezinta in parlament și sa le spuna sa voteze moțiunea de cenzura. Președintele PNL Ludovic Orban face un apel la cetațeni pe care ii roaga sa iși contacteze parlamentarii pentru ca aceștia sa voteze…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca partidul este in creștere și chiar se zbate pentru a trece pragul psihologic de 30%. Orban arata ca PNL a ajuns la 29-30% in sondajele de opinie.Citește și: ULTIMA ORA - Klaus Iohannis, lovitura pentru PSD: ataca la Curtea Constituționala ”PNL…

- Presedintele PNL Ludovic Orban spune ca nu exclude o posibila demisie a premierului Viorica Dancila, care ar fi "din ce in ce mai descumpanita si mai nesigura". El afirma ca liberalii pregatesc o motiune de cenzura care ar putea votata si de parlamentari ai coalitiei de guvernare, anunta News.ro.Citeste…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat proiectul PSD care modifica legea privind alegerea presedintelui, afirmand ca articolul care ar permite campania electorala in scoli este menit sa-i faca pe copii "sa stea in cap". Orban le recomanda social-democratilor "sa nu se atinga de copii", deoarece…