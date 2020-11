Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, in timpul unei vizite in judetul Suceava, ca Romania va demara constructia reactoarelor 3 si 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavoda, dupa ce acordul inter-guvernamental dintre Statele Unite ale Americii (SUA) si Romania in domeniul cooperarii nuclear-…

- Parteneriatul strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii trebuie sa continue indiferent de rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA. Romania a capatat, in contextul modificarilor geopolitice de la nivel mondial din ultimii ani, o pozitie cu adevarat geostrategica in Europa. Tara noastra…

- Deși alegerile din SUA continua sa fie in centrul unui scandal imens, nefiind declarat oficial invingatorul, președintele Klaus Iohannis anunța ca „i-a transmis un mesaj de felicitare Președintelui ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Joseph R. Biden”. Va prezentam in continuare textul mesajului:…

- La puțin timp dupa ce președintele și premierul anunțasera vineri seara noi restricții din cauza pandemiei urma sa aiba loc, in Piața Victoriei, un eveniment simbolic prin care PNL sa marcheze inceputul campaniei. Au renunțat la el, motiveaza surse din partid, realizand disonanța. La ora 22.59, pe grupul…

- Acordul parafat vineri cu Statele Unite ale Americii permite Romaniei sa aiba tehnologie si expertiza americana atat pentru Reactoarele 3 si 4, cat si pentru retehnologizarea Unitatii 1, pastrand tehnologia CANDU 6, in cadrul unui consortiu euro-atlantic, potrivit ministrului Economiei, Energiei…

- Secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, și ministrul român al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au parafat vineri un proiect de acord interguvernamental pentru a coopera la extinderea și modernizarea programului de energie nucleara civila din România,…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a anunțat ca ministrul Economiei, Virgil Popescu, se va intalni, vineri, la Washington, cu secretarul Departamentului de Energie, pentru un acord de cooperare interguvernamentala care prevede recondiționarea unui reactor de la Cernavoda.„Maine…