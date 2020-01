Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri ca Guvernul urmeaza sa emita o hotarare prin care sunt stabilite conditiile, pentru acest an, ale programului "Prima casa", pentru care au fost alocati 2 miliarde de lei, si a dezmintit categoric "minciuna gogonata lansata de PSD" ca acest program nu va mai…

- "Disperat ca a pierdut puterea, dupa ce si-a batut joc trei ani de tara, PSD lanseaza in fiecare zi minciuni, noi si noi minciuni. Ultima minciuna este o campanie mizerabila in care populatia Romaniei este dezinformata, in mod vadit, privitor la Prima Casa, de care PSD-ul arunca pe piata minciuna…

- Premierul Ludovic Orban susține ca informația potrivit careia programul "Prima casa" nu va mai fi continuat în acest an este o "minciuna gogonata". Premierul spune ca Executivul va emite o hotarâre pentru stabilirea condițiilor pe anul în curs."PSD…

- Orban anunța ca programul Prima Casa va continua in 2020: “Cand vom lua o decizie, o vom face publica” Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri, ca programul Prima Casa se va derula si in acest an, urmand sa fie adoptata o hotarare de Guvern pentru stabilirea conditiilor pe anul in curs.…

- O minciuna gogonata. Așa califica Ludovic Orban informațiile potrivit carora președintele Klaus Iohannis i-ar fi cerut sa candideze la Primaria Capitalei. Liderul PNL a precizat ca partidul sau iși va decide candidatul la Primaria București in urma unei cercetari sociologice.

- Anterior, Guvernul se reuneste in sedinta pentru discutarea amendamentelor pe care parlamentarii le-au depus la cele trei legi, in special la Legea bugetului. Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca a luat decizia angajarii raspunderii pentru 3 proiecte de lege: legea bugetului…

- "Noi am criticat aceasta metoda de a adopta legea bugetului, ar fi o premiera in Romania sa nu existe absolut deloc dezbateri pe legea bugetului. Este o lege foarte ampla, care chiar si atunci cand erau dezbaterile grabite si mai tinem minte acele doua-trei zile cu cate 16 ore de dezbateri in fiecare…

- Sedinta liberalilor este programata la ora 14.00. Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau asumarea raspunderii. Orban afirma ca, in oricare dintre situatii, orice amendament…