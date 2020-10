Orban anunță că evaluează măsura reintroducerii restricțiilor de circulație pe timp de noapte Prim-ministrul a fost intrebat daca ia in considerare o astfel de masura in conditiile in care tot mai multe localitati au trecut de pragul de trei cazuri de COVID-19 la 1.000 de locuitori. Reacția lui Orban dupa ce USR-PLUS l-a propus pe Cioloș premier dupa alegerile din decembrie „Avem in evaluare o astfel de decizie, vrem sa vedem in schimb efectul masurilor pe care le-am stabilit prin lege si prin Hotararea de Guvern de prelungire a starii de alerta in cazul depasirii indicelui de 3 la 1000. Se face evaluare pentru ca deja sunt localitati importante, printre care si Bucuresti, unde urmarim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Tot mai multe localitați din Romania au trecut de pragul de trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, iar autoritațile ar putea restricționa, in curand, circulația pe timp de noapte. Premierul Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca o astfel de decizie se afla in evaluare, informeaza Agerpres."Avem…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca este in evaluare o eventuala decizie privind restrictionarea circulatiei pe timp de noapte, din cauza infectarilor cu COVID-19. Orban a fost intrebat daca ia in considerare o astfel de masura in conditiile in care tot mai multe localitati au trecut de…

- Orban a amintit ca, in conformitate cu HG privind prelungirea starii de alerta, DSP transmite aceste date catre prefectura in 24 de ore, iar prefectul convoaca Comitetul pentru Situații de Urgența in maximum 48 de ore.

