Orban anunta ca bugetul va fi adoptat prin asumarea raspunderii, daca simte vreun pericol din partea PSD

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca este vitala adoptarea legii bugetului de stat pana pe 31 decembrie, el precizand ca, daca se va constata pericol de tergiversare, exista si varianta de a decide angajarea raspunderii pe acest proiect, transmite Agerpres.Pentru noi este vitala realizarea acestui…

- Guvernul decide pana luni forma in care va fi adoptat bugetul pe 2020. Orban: Obiectivul este sa aprobam legea pana la sfarsitul anului Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau…

- Liberalii au luat decizia de a adopta bugetul pentru anul viitor prin angajarea raspunderii in fața Parlamentului, au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul PNL. Proiectul de lege a bugetului va fi aprobat in guvern la finalul acestei saptamani sau cel tarziu saptamana viitoare, urmand ca apoi…

