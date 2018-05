Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut duminica faptul ca primarul general, Gabriela Firea, nu doarme linistita de cand PNL a redevenit partidul de opozitie cel mai puternic in Bucuresti”.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a dat bir cu fugiții când presa l-a întrebat despre jobul pe care în are în cadrul firmei deținute de un om de afaceri libanez controversat! E vorba despre Said Ghanem, care are legaturi de afaceri

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, ca municipalitatea va lansa, in curand, un program de tip start-up pentru tineri, prin care sa sprijine deschiderea unor mici afaceri de catre acestia. Spirjinul va fi in valoare de 30.000 de euro. „Tinerii din Capitala,…

- Presedintele american, Donald Trump spune, intr-un discurs de la Casa Alba, ca a ordonat "lovituri de precizie" asupra tintelor din Siria, in coordonare cu Marea Britanie si Franta, transmite DPA, citata de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a condamnat luni atacul chimic "atroce" care ar fi fost comis sâmbata în Siria asupra unor "civili nevinovati" si a spus ca va lua o decizie cu privire la pasii de urmat în

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca in localitatile cu primari liberali numarul ajutoarelor sociale acordate este de trei-patru ori mai mic decat in localitatile conduse de primari din alte formatiuni politice."Trebuie sa le spunem oamenilor: daca vrei sa castigi mai mult, trebuie…

- La 5 martie sentinta finala in procesul lui Ludovic Orban Presedintele PNL, Ludovic Orban, va afla pe 5 martie sentinta finala în procesul în care a fost acuzat ca i-a solicitat omului de afaceri Tiberiu Urdareanu bani pentru campania electorala din 2016 pentru Primaria Capitalei.…

- Procurorii DNA au cerut luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), condamnarea liderului PNL Ludovic Orban la un an de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu…